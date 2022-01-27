 В Татарстане полицейские обнаружили подпольный цеха по производству «незамерзайки» с метанолом
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В Татарстане полицейские обнаружили подпольный цеха по производству «незамерзайки» с метанолом

У нарушителей было изъято 6,7 тыс. литров нелегальной жидкости.

Республика
27 января 2022  14:57
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресекли деятельность подпольного цеха по производству незамерзающей жидкости, которая готовилась с использованием метилового спирта, входящего в реестр ядовитых веществ, сообщает МВД по РТ.

У нарушителей было изъято 6,7 тыс. литров незамерзающей жидкости, а также сырье, оборудование, тара, этикетки и прочее.

Не было найдено никакой документации, подтверждающей легальность производства и безопасность используемого сырья.

Было установлено, что работу цеха организовали два жителя Нижнекамска и один житель Елабуги.

Вся изъятая продукция направлена в лабораторию на экспертизу.

 

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