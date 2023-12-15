В Татарстане пресекли работу передвижного клуба азартных игр

По версии следствия, 42-летний челнинец купил 8 компьютеров и прочее оборудование, необходимое для проведения азартных игр, а также базу потенциальных игроков. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, он снимал посуточно квартиры в различных частях города, где принимал посетителей. На него работал администратор, а также двое мужчин, проводивших ежедневную инкассацию незаконно полученной выручки.

Противоправная деятельность была пресечена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УЭБиПК МВД по РТ.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц причастных к совершению преступления, сообщает СУ СКР по РТ.