В Татарстане презентовали новое приложение для борьбы с нарушителями ПДД

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Республика
9 сентября 2024  10:50
Автор:
Эндже Гарафиева

На Kazan Digital Week – 2024 состоялась презентация обновленного мобильного приложения «Народный инспектор», которое позволит жителям Татарстана не только сообщать о нарушениях ПДД, но и получать за это денежное вознаграждение в размере 50% от полной суммы назначенного нарушителю штрафа.

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Схема работы проста. Став свидетелем нарушения ПДД, пользователь сможет отправить видеофиксацию через приложение. После проверки информации и привлечения нарушителя к ответственности, «народному инспектору» будет выплачена половина суммы штрафа.

Ожидается, что обновленное приложение, запуск которого анонсирован на ближайшие дни, поможет повысить уровень безопасности на дорогах Татарстана. Сейчас «Народный инспектор» проходит финальную модерацию перед релизом на популярных мобильных платформах.

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