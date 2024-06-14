В Татарстане при пожаре погиб глава сельского поселения

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Республика
14 июня 2024  12:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Высокогорском районе минувшей ночью произошла трагическая гибель главы Большебитаманского сельского поселения Фарита Закирова. 55-летний мужчина погиб в результате пожара, возникшего в его собственном гараже. Об этом пишут «Высокогорские вести».

 Фото: © газета «Высокогорские вести»

Около 22:00 семья Закирова проснулась от шума во дворе и обнаружила, что горит гараж. Глава поселения, пытаясь спасти автомобиль, погиб на месте от отравления угарным газом.

Общая площадь пожара составила 166 кв.м. Помимо гаража Закирова, огонь повредил соседний гараж по улице Комсомольская, д. 4, где проживал сын погибшего.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитке, расположенном в гараже.

 Фото: © газета «Высокогорские вести»

Фарит Юнусович был известен как ответственный и мудрый руководитель, неравнодушный к проблемам своих земляков. Его самоотверженный труд был примером честного и добросовестного служения на благо сельчан.

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