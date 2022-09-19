В Татарстане при прохождении диспансеризации у 80% граждан выявляется рак на первых стадиях. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист онколог МЗ РТ Эдуард Нагуманов.

«Само по себе выявление рака на первой стадии, важно. Именно в этой группе доля тех, граждан, кто проходит диспансеризацию высочайшая. Практически за 80%», — отметил спикер.

Однако, по словам Нагуманова, если при прохождении диспансеризации выявляется предрак, то есть возможность провести профилактическое удаление этих предраковых состояний и предотвратить онкологическое заболевание.