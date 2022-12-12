 В Татарстане при столкновении Volkswagen и «ВАЗа» пострадали дети
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В Татарстане при столкновении Volkswagen и «ВАЗа» пострадали дети

Водителя отечественного автомобиля доставили в больницу.

Республика
12 декабря 2022  16:08
Автор:
Роза Габитова

На 49-м км автодороги Чистополь – Нижнекамск произошла авария, в которой пострадали дети трех и пяти лет. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция. 

ДТП произошло сегодня в 7.20. По предварительной информации, водитель «ВАЗа» не выбрал безопасную скорость и вылетел на встречку, где врезался в Volkswagen. За рулем иномарки была женщина 1981 года. 

В результате происшествия пострадали пассажиры Volkswagen. Дети получили травмы, однако они находились в кресле, что помогло избежать серьезных последствий. Водителя «ВАЗа» с травмами доставили в больницу.

 

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