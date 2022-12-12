В Татарстане при столкновении Volkswagen и «ВАЗа» пострадали дети

На 49-м км автодороги Чистополь – Нижнекамск произошла авария, в которой пострадали дети трех и пяти лет. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ДТП произошло сегодня в 7.20. По предварительной информации, водитель «ВАЗа» не выбрал безопасную скорость и вылетел на встречку, где врезался в Volkswagen. За рулем иномарки была женщина 1981 года.

В результате происшествия пострадали пассажиры Volkswagen. Дети получили травмы, однако они находились в кресле, что помогло избежать серьезных последствий. Водителя «ВАЗа» с травмами доставили в больницу.