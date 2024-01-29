В Татарстане принимают заявления на голосование в «Мобильном избирателе»

29 января по всей стране, в том числе в Татарстане, стартовал прием заявлений на голосование на президентских выборах в системе «Мобильный избиратель», сообщает МФЦ республики.

Напомним, технология позволяет гражданам голосовать не по месту жительства, а по месту нахождения — то есть на любом избирательном участке в России. Заявления принимаются через портал «Госуслуги» и в территориальных избирательных комиссиях. Подать их можно до 11 марта. Также с 6 по 11 марта у граждан появится возможность передать заявление в участковую избирательную комиссию. Голосование на выборах Президента России продлится три дня – с 15 по 17 марта.