 В Татарстане приняли закон, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников
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В Татарстане приняли закон, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников

Их не смогут уводить по инициативе работодателя. А срок службы учтут за трудовой стаж.

Республика
15 декабря 2022  12:31
Автор:
Дамира Хайрулина

Закон о трудовых гарантиях, который предусматривает недопущение расторжения служебного контракта мобилизованного работника на период прохождения им военной службы приняли депутаты Госсовета Татарстана на проходящем сегодня 38-м заседании.

Как отметил депутат Рыбушкин, закон предполагает сохранение должности мобилизованного на время службы, недопущение расторжения служебного контракта по инициативе работодателя, предоставление оплачиваемого отпуска.

Кроме того, для мобилизованного сотрудника будут учтен период прохождения службы в трудовом стаже.

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