В Татарстане приводят в порядок федеральные трассы

В республике стартовала весенняя подготовка федеральных автодорог. По данным «Волго-Вятскуправтодора», дорожные службы уже собрали 484 тонны мусора с обочин и прилегающих территорий.

Работы включают комплексную уборку: очистку разделительных полос, откосов, зон отдыха, а также мойку дорожных знаков, ограждений, пешеходных переходов и остановочных павильонов. Ежедневно на участках федеральных трасс работают более 100 специалистов и 37 единиц спецтехники. К кампании подключились и владельцы придорожного сервиса, благоустраивающие парковки и подъездные пути.

Следующим этапом станет восстановление горизонтальной дорожной разметки на магистралях. Общая протяженность федеральных трасс в Татарстане превышает 1200 км.

«Волго-Вятскуправтодор» напоминает о круглосуточной диспетчерской службе для оперативного реагирования на нештатные ситуации: 8 (843) 273-54-08.