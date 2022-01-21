 В Татарстане продано больше всего билетов по «Пушкинской карте»
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В Татарстане продано больше всего билетов по «Пушкинской карте»

Наибольшим спросом пользуются театр имени Камала, а также Качаловский.

Республика
21 января 2022  19:40
Автор:
Николай Лукоянов

Татарстан занял первое место среди регионов России по количеству проданных билетов в культурные учреждения по «Пушкинской карте», сообщила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Наиболее посещаемыми театрами стали Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова, Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая», — отметила она.

По ее словам, в проекте участвовало 243 культурных учреждений Татарстана.

Но Татарстан не лидирует по количеству владельцев «Пушкинских карт». Всего в республике 160 тыс. человек владеют ими, в то время как в Москве «Пушкинская карта» есть у 217 тыс. человек. В соседнем Башкортостане владельцев таких карт на 16 тыс. человек больше, чем в Татарстане (176 тыс. человек).

 

 

 

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