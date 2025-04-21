В Татарстане продлили противопожарный режим

news_top_970_100
Республика
21 апреля 2025  09:14

До 11 мая в республике сохраняются особые ограничения, связанные с повышенной пожарной опасностью. Как напоминает МЧС, в этот период полностью запрещено разведение костров и использование открытого огня, включая мангалы и металлические бочки. Под запретом также сжигание сухой травы и мусора.

Единственное исключение сделано для предприятий общественного питания. В настоящее время в регионе проводятся рейды по выявлению нарушителей. Размер штрафов значительно увеличен: для граждан - до 50 тысяч рублей, для организаций - до 1 миллиона рублей.

news_right_column_240_400
Новости
Мониторинг озимых в Татарстане выявил активность проволочника
ДУМ РТ разрабатывает стандарты для строительства и содержания мечетей
В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум
Минниханов поздравил работников местного самоуправления
В Нижнекамске завершили отопительный сезон
В Казани временно отменили плату за муниципальные парковки
Казань вошла в топ-20 по доходности вложений в недвижимость
В Татарстане продлили противопожарный режим