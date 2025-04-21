В Татарстане продлили противопожарный режим

До 11 мая в республике сохраняются особые ограничения, связанные с повышенной пожарной опасностью. Как напоминает МЧС, в этот период полностью запрещено разведение костров и использование открытого огня, включая мангалы и металлические бочки. Под запретом также сжигание сухой травы и мусора.

Единственное исключение сделано для предприятий общественного питания. В настоящее время в регионе проводятся рейды по выявлению нарушителей. Размер штрафов значительно увеличен: для граждан - до 50 тысяч рублей, для организаций - до 1 миллиона рублей.