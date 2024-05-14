В Татарстане продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»

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Республика
14 мая 2024  16:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Лучшие предприятия Татарстана будут определены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году расширено количество номинаций с 7 до 13, что позволит поощрить большее количество предприятий.

Победители получат престижный статус компании-лауреата, памятные подарки и возможность использовать статус «Экспортер года» в своем продвижении.

Жюри анализирует критерии, такие как объемы экспорта, активность компаний на международных рынках и методы продвижения товаров за границу.

Конкурс проводится для стимулирования и развития внешнеэкономической деятельности предпринимателей Республики Татарстан. Экспортно-ориентированные компании региона могут подать заявки в различных номинациях.

Заявки принимаются до 23 мая в региональном Центре поддержки экспорта. На участие в конкурсе можно подать на сайте http://exportergoda-rt.ru.

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