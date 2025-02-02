В Татарстане продолжается работа по расширению программы капитального ремонта жилья

В Татарстане активно продолжается формирование списков домов для расширенной программы капитального ремонта. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства республики, которое провел Рустам Минниханов в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов.

Министр напомнил, что лимит программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2025 год был увеличен на 3 миллиарда рублей, достигнув общей суммы в 10 миллиардов 341 миллион рублей.

На данный момент муниципальные образования уже представили предварительный список домов, которые попадут под дополнительное финансирование. В настоящее время идет согласование дефектных ведомостей с Государственной жилищной инспекцией РТ, а также формируется программа в государственной информационной системе мониторинга жилищного фонда.

Кроме того, в рамках объемов, утвержденных Фондом ЖКХ в конце 2024 года, проводятся электронные аукционы. Марат Айзатуллин также отметил, что подрядные организации уже определены для 440 домов: в 115 из них будут заменены лифты, а в 325 проведут строительно-монтажные работы.