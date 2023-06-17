В Татарстане продолжается рост цен на бензин

В Татарстане в период с 5 по 13 июня повысилась цена на бензин марок АИ-92, АИ-98 и выше. Об этом сообщает Татарстанстат.

За прошедшую неделю неизменной осталась лишь стоимость дизельного топлива — его цена составляет, как и в начале месяца, 54,62 рубля.

«Цена бензина АИ-92 повысилась до 46,53 рубля (на 0,29%), АИ-95, наоборот, стал дешевле на 0,25% и стал стоить 50,17 рубля», — отмечено в Татарстанстате.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за неделю от 29 мая до 5 июня подорожали все марки бензина. При этом дизельное топливо подешевело на 7 копеек за литр.