В Татарстане продолжается теплая и солнечная погода

Жителей Татарстана ожидает теплый день. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра РТ, в среду, 11 сентября, республика останется под влиянием антициклона.

Утром местами возможен туман, однако уже к полудню воздух прогреется до комфортных +23..+28 градусов. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В целом, сентябрь в Татарстане выдался аномально тёплым. Как отметил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, температура воздуха превышает норму на 2 градуса благодаря стабильному антициклону.