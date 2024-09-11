В Татарстане продолжается теплая и солнечная погода

news_top_970_100
Республика
11 сентября 2024  08:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Жителей Татарстана ожидает теплый день. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра РТ, в среду, 11 сентября, республика останется под влиянием антициклона.

Утром местами возможен туман, однако уже к полудню воздух прогреется до комфортных +23..+28 градусов. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В целом, сентябрь в Татарстане выдался аномально тёплым. Как отметил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, температура воздуха превышает норму на 2 градуса благодаря стабильному антициклону.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Новый горнолыжный курорт появится в Татарстане этой зимой
В убийстве экс-замначальника танкового училища в Казани подозревают таксиста
В Татарстане продолжается теплая и солнечная погода
Звезды турецкого кино раскрыли секреты зрительского успеха сериалов
На разрешенных пляжах Казани этим летом никто не утонул
В Казани изменится расписание электричек в Канаш и Нижний Новгород
Казань презентовала свои «умные сервисы» на Kazan Digital Week
В Казани на улице Большой временно ограничат движение