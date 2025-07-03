В Татарстане продолжается восстановление реки Казанки

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Город
3 июля 2025  14:14
Автор:
Елизавета Черкина

Третий этап проекта «Свободный ток» по восстановлению реки Казанки стартовал в Татарстане. Как сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева, за два года реализации проекта уже достигнуты значительные результаты: расчищено 55 завалов из поваленных деревьев, извлечено 3800 кубометров древесины и собрано 800 мешков пластикового мусора. 

Особенно впечатляющим оказался самый крупный завал - высотой 3 метра и длиной 7 метров, который серьезно препятствовал течению реки. Проект, инициированный в 2021-2022 годах, реализуется татарстанским отделением Русского географического общества при Раиса Татарстана Рустама Минниханова и в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». 

В текущем году активисты планируют продолжить мониторинг уже очищенных участков, расширить работы на новые территории реки и провести серию просветительских мероприятий для населения.

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