В Татарстане продолжают действовать ограничения на некоторых трассах

По состоянию на 21.00 продолжает действовать временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта на автомобильных дорогах М-7 «Волга», М-5 «Урал», для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге М-12 «Восток», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа с 735 км по 1166 км (протяженность 426 км);

М-7 «Волга», подъезд к г. Ижевск и Пермь с 0 по 28+916 км (протяженностью 28,9 км);

М-7 «Волга», подъезд к г. Киров с 15+760 по 127,19 км (протяженностью 111,4 км);

М-5 «Урал» Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км.);

М-5 «Урал» в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км.);

М-12 "Восток" Москва-Казань на 1 участке с 684-834 км (протяженность 150 км);

Р-239, подъезд к аэропорту Казань с 0 по км 6,4 км (протяженностью 6,4 км);

Р-239 Казань - Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан с 10 по 399 км (протяженность 389 км);

Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск с 0 по 136 км (протяженность 136 км);

А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск с 95 по 126 км (протяженность 31 км);

А-151 Цивильск – Ульяновск с 122 – по 136 км (протяженность 14 км).