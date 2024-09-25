В Татарстане программисты уступают в зарплате гейм-дизайнерам и водителям грузовиков

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Республика
25 сентября 2024  14:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Несмотря на то, что средняя зарплата программистов в Татарстане достигла внушительной суммы в 136 тысяч рублей, некоторые профессии, в том числе и из IT-сферы, предлагают более привлекательные доходы.

По данным hh.ru, лидером по уровню заработка в республике стал гейм-дизайнер, чья средняя зарплата достигает 350 тысяч рублей. На втором месте расположились дата-сайентисты, которые получают в среднем 240 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров управленческие должности.

Интересно, что несколько рабочих профессий, например, водитель категории Е (250 тысяч рублей), сварщик (156 тысяч рублей) и рабочие металлообрабатывающих специальностей (токарь, фрезеровщик, шлифовщик – по 152 тысяч рублей), обходят по уровню дохода даже программистов, чья средняя зарплата составляет 137 тысяч рублей.

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