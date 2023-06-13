 Татарстанцы смогут изучать схему благоустройства программы «Наш двор» в онлайн формате
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Татарстанцы смогут изучать схему благоустройства программы «Наш двор» в онлайн формате

С 2024 года программу «Наш двор» интегрируют в цифровой сервис «Локоло».

Республика
13 июня 2023  12:19
Автор:
Дамира Хайрулина

Цифровой сервис «Локоло» [бесплатное приложение для быстрых решений жилищных вопросов] будут применять в Татарстане при реализации программы «Наш двор» с будущего года. Об этом сообщила сегодня куратор программы Арина Петрова.

«Как вы знаете, у нас несколько ступеней участия жителей в программе «Наш двор» - в том числе обсуждение схемы благоустройства. Мы хотим частично их перенести в онлайн формат», –  сказала она на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».

По словам Петровой, после введения новшества формат очных встреч с жителями сохранят.

«Очные встречи никуда не денутся, они будут. Но хотим проводить общие собрания через приложение чтобы молодежь тоже могла присоединится, и могла проголосовать за свой двор во время общего собрания через приложение», – пояснила она.

Спикер отметила, что в настоящий момент процент выполнения программы «Наш двор» составляет 41%. В прошлом году на данный период он составлял 33%.

«Видно, что скорость увеличена. И это благодаря тому, что у нас в этот раз устоялась нормальная погода раньше – практически на месяц раньше вышли мы. Очень надеемся, что до Дня Республики все работы будут завершены», –  отметила она.

Со слов Петровой, виды работ программы остались прежними. Это ремонт проездов и тротуаров, установка оборудования и освещения, обновление площадок для сбора мусора.

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