 В Татарстане пройдет горячая линия по электронной регистрации недвижимости
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В Татарстане пройдет горячая линия по электронной регистрации недвижимости

Консультация будет доступна с 14 до 17 часов по телефону 8 (843) 255-25-71.

Республика
14 июня 2023  09:58
Автор:
Эдуард Салихов

15 июня Росреестр вместе с филиалом Роскастра по РТ проведут бесплатную консультацию по телефону для граждан и представителей бизнеса, связанную с получением услуг Росреестра в электронном виде. Это событие приурочено к 15-летию Росреестра. 

Позвонив на горячую линию можно будет узнать о сроках и услугах, доступных в электронном виде, о необходимости электронной подписи для получения услуг, о документах, которые получит собственник после электронной регистрации недвижимости, о том, как получить выписку из ЕГРН и о том, нужно ли согласие для разрешения сделки в электронном виде. 

Консультация будет доступна с 14 до 17 часов по телефону 8 (843) 255-25-71. Телефоны специалистов в районах республики можно найти на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» — «Горячие линии».

Ранее «КВ» сообщали, что Росреестр РТ в 2024 году перейдет на электронное взаимодействие с банками. Нововведения должны повысить уровень удобства получения госуслуги.

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