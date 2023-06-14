В Татарстане пройдет горячая линия по электронной регистрации недвижимости

15 июня Росреестр вместе с филиалом Роскастра по РТ проведут бесплатную консультацию по телефону для граждан и представителей бизнеса, связанную с получением услуг Росреестра в электронном виде. Это событие приурочено к 15-летию Росреестра.

Позвонив на горячую линию можно будет узнать о сроках и услугах, доступных в электронном виде, о необходимости электронной подписи для получения услуг, о документах, которые получит собственник после электронной регистрации недвижимости, о том, как получить выписку из ЕГРН и о том, нужно ли согласие для разрешения сделки в электронном виде.

Консультация будет доступна с 14 до 17 часов по телефону 8 (843) 255-25-71. Телефоны специалистов в районах республики можно найти на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» — «Горячие линии».

Ранее «КВ» сообщали, что Росреестр РТ в 2024 году перейдет на электронное взаимодействие с банками. Нововведения должны повысить уровень удобства получения госуслуги.