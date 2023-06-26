 В Татарстане пройдет прямой эфир, где расскажут о действующих жилищных программах для молодежи
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В Татарстане пройдет прямой эфир, где расскажут о действующих жилищных программах для молодежи

Задать интересующие вопросы по жилищным программам можно под постом или Telegram-канале #ЖильёМолодымРТ.

Республика
26 июня 2023  18:30
Автор:
Эдуард Салихов

Завтра, 27 июня, в группе во «ВКонтакте» Министерства по делам молодежи Татарстана пройдет прямой эфир, где расскажут о действующих жилищных программах для молодежи от 18 до 35 лет. Начало в 16.30.

На днях стартовала заявочная кампания «Молодежного жилищного конкурса». В нем могут участвовать лидеры и активисты молодежных проектов, молодые ученые и специалисты, работающие с молодежью, а также представители предприятий и организаций Татарстана. Спикеры расскажут более подробно о механизме подачи заявок. Экспертами станут представители министерства молодежи, Госжилфонда при Президенте РТ и Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Задать интересующие вопросы по жилищным программам можно под постом в «ВК» или Telegram-канале #ЖильёМолодымРТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане молодежь по госпрограмме получила 2 тыс. квартир. Как отметил министр по делам молодежи РТ, программа помогает юноше или девушке подтвердить необходимость в улучшении жилищных условий.

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