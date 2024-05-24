В Татарстане пройдут семейные субботники на озерах Кабан и Чистое

Завтра, 25 мая, на озерах Кабан в Казани и Чистое в Лаишевском районе пройдут семейные субботники. Участие примут активисты движения «Будет чисто» и дайверы Русского географического общества.

Субботник на озере Кабан (Казань, ул. Тульская, 18) начнется в 9:00, а на озере Чистое (село Чистое озеро, Лаишевский район) – в 10:00.

Министерство экологии Татарстана сообщило, что с 1 апреля, когда стартовал санитарно-экологический двухмесячник, в ведомство поступило почти 2,5 тысячи жалоб от жителей республики, из которых половина касалась мусора и свалок. Экологи призывают всех неравнодушных присоединиться к уборке популярных мест отдыха.