В Татарстане пройдут семейные субботники на озерах Кабан и Чистое

news_top_970_100
Город
24 мая 2024  14:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 25 мая, на озерах Кабан в Казани и Чистое в Лаишевском районе пройдут семейные субботники. Участие примут активисты движения «Будет чисто» и дайверы Русского географического общества.

Субботник на озере Кабан (Казань, ул. Тульская, 18) начнется в 9:00, а на озере Чистое (село Чистое озеро, Лаишевский район) – в 10:00.

Министерство экологии Татарстана сообщило, что с 1 апреля, когда стартовал санитарно-экологический двухмесячник, в ведомство поступило почти 2,5 тысячи жалоб от жителей республики, из которых половина касалась мусора и свалок. Экологи призывают всех неравнодушных присоединиться к уборке популярных мест отдыха.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Крупная пробка на мосту Миллениум в Казани образовалась из-за ДТП
В многоэтажке под Казанью рухнул лифт
Подземный переход у Парка Горького готов на 72%
38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами
Тысяча роз украсит обновлённый Парк Горького после реконструкции
Казанские инспекторы вечером будут ловить «шумных мотоциклистов»
В Казани завершается благоустройство сквера имени Котельникова к саммиту БРИКС
Задолженность населения Татарстана за ЖКУ достигла почти 10 миллиардов рублей