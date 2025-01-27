В Татарстане произошел еще один несчастный случай с угарным газом

В Альметьевске от отравления угарным газом пострадала целая семья, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана. В результате ЧП, которое произошло 24 января, девочка 2012 г. р. и мальчик 2017 г. р. госпитализированы в сопровождении мамы в детское отделение ЦРБ. Глава семьи от госпитализации отказался.

Несчастный случай произошел в доме № 4 по улице Гафиатуллина. При обследовании квартиры выяснилась предварительная причина ЧП – нет тяги в дымоходе и вентиляционных каналах при закрытых окнах.

Информации о проведении техобслуживания в этом доме пока нет. Сейчас квартира отключена от газа.

Со своей стороны, ГЖИ в настоящее время выясняет все обстоятельства ЧП, уточняется исполнение своих обязанностей со стороны Управляющей компании и газовой службы города.