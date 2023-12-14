В Татарстане произошло массовое ДТП с погибшими

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Республика
14 декабря 2023  12:15
Автор:
Виктория Осинина

Авария произошла рядом с поселком Шали под Казанью. По словам очевидцев, столкнулись Hyundai, Opel Astra, Kia Rio, ГАЗель и еще одно авто. Количество погибших уточняется. Известно о двух, погибших ещё до приезда экстренных служб.

Прокуратура Пестречинского района Татарсиана организовала проверку по факту ДТП с тремя погибшими, сообщает надзорное ведомство.

На место происшествия выехал заместитель районного прокурора Марат Гималтдинов.

Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения. По итогам надзорных мероприятий будет поставлен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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