В Нижнекамске произошло смертельное ДТП

Сегодня, 27 мая, в Нижнекамске случилось серьёзное ДТП с участием Audi и КамАЗа. По предварительным данным, 53-летний водитель Audi выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с грузовиком КамАЗ.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Водитель Audi погиб на месте происшествия. Его 8-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время ведется расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий.