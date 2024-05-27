В Нижнекамске произошло смертельное ДТП

news_top_970_100
Республика
27 мая 2024  18:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 27 мая, в Нижнекамске случилось серьёзное ДТП с участием Audi и КамАЗа. По предварительным данным, 53-летний водитель Audi выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с грузовиком КамАЗ.

 Фото: Госавтоинспекция РТ

Водитель Audi погиб на месте происшествия. Его 8-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время ведется расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Нижнекамске произошло смертельное ДТП
Рустам Минниханов участвует в заседании Совета регионов России и Узбекистана
В лагерях Татарстана обнаружены нарушения пожарной безопасности
Детская железная дорога, фестивали творчества и эстафеты: программа к 1 июня в Казани
Из бюджета Татарстана выделят средства вузам на развитие инженерных школ
Первая сельская агломерация появится в Татарстане
В Татарстане заведующую детсада «поймали» на мошенничестве
В Татарстане назначены новые прокуроры