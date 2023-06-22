 В Татарстане производителям молока предоставят субсидии на возмещение части затрат
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В Татарстане производителям молока предоставят субсидии на возмещение части затрат

Для получения субсидии необходимо вести бизнес в Татарстане и платить здесь налоги.

Республика
22 июня 2023  17:26
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане предпринимателям, занимающимся производством и реализацией коровьего молока, предоставят субсидии на возмещение части затрат. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина республика.

Получателей субсидии определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия по результатам отбора. Критериями отбора являются наличие поголовья коров на 1 мая 2023 года и реализация или отгрузка на собственную переработку молока собственного производства в марте — апреле 2023 года. 

Для получения субсидии необходимо вести бизнес в Татарстане и платить здесь налоги.

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