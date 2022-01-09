 В Татарстане производство пищевых продуктов увеличилось на 9,1%
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В Татарстане производство пищевых продуктов увеличилось на 9,1%

В республике планируют увеличить площади под картофель и овощи.

Республика
9 января 2022  13:47
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане за 2021 год производство пищевых продуктов увеличилось на 9,1% по сравнению с 2020 годом. Об этом на совещании сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров. 

Благодаря сохранениям производтств и наращивания отдельных позиций в РТ наблюдается сниженная стоимость на продукты питания. В сравнении с другими регионами некоторые продукты в Татарстане стоят меньше розничных цен, отметил министр.

По словам Зяббарова, по всей России растут цены на овощи и картофель. Для того, чтобы это предотвратить в республике планируют увеличить площади выращиваниях этих культур на 12%.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в 2021 году на ярмарках продали продукцию на 1,9 млрд рублей.

 

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