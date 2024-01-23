В Татарстане прокуратура проверила факт травмирования ребенка на дороге в Куюках

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Республика
23 января 2024  17:44
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Пестречинского района проверила информацию о травмировании ребенка, который поскользнулся и попал под машину в Куюках, сообщает надзорное ведомство.

Сведения о нарушениях требований безопасности дорожного движения подтвердились – местные власти не обеспечил своевременную очистку тротуаров от снега и наледи. В адрес руководителя Исполнительного комитета Богородского сельского поселения внесено представление. 

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что мальчик шел из лицея по тротуару, подскользнулся и упал под колеса автомобиля. Обошлось без серьезных повреждений, но прокуратура организовала проверку. 

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