В Татарстане прокуратура проверила факт травмирования ребенка на дороге в Куюках

Прокуратура Пестречинского района проверила информацию о травмировании ребенка, который поскользнулся и попал под машину в Куюках, сообщает надзорное ведомство.

Сведения о нарушениях требований безопасности дорожного движения подтвердились – местные власти не обеспечил своевременную очистку тротуаров от снега и наледи. В адрес руководителя Исполнительного комитета Богородского сельского поселения внесено представление.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что мальчик шел из лицея по тротуару, подскользнулся и упал под колеса автомобиля. Обошлось без серьезных повреждений, но прокуратура организовала проверку.