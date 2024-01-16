В Татарстане прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем оказании медпомощи беременной

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Республика
16 января 2024  17:29
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Лениногорска проверяет информацию о ненадлежащем оказании медпомощи беременной женщине, сообщает надзорное ведомство. Такое поручение дал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Ранее в соцсетях появилась информация о гибели нерожденного малыша из-за ненадлежащего  оказания медпомощи 22-летней девушке.

Ведомство с привлечением специалистов Росздравнадзора проверит сведения о нарушениях прав пациентки и даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных медработников.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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