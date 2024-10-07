В Татарстане прокуратура решила проблему с водоснабжением для матери погибшего героя

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Республика
7 октября 2024  12:39
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Татарстане, после вмешательства прокуратуры, в доме матери погибшего участника специальной военной операции (СВО) было восстановлено водоснабжение.

Проверку по заявлению матери погибшего военнослужащего провела прокуратура Пестречинского района Республики Татарстан, как сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Пенсионерка не имела доступа к центральному водоснабжению. Обратившись за помощью в исполком Пестречинского муниципального района, она столкнулась с отказом в организации водоснабжения к своему земельному участку.

В ответ на это прокурор района подал иск в суд, требуя от местных властей устранения нарушений прав пожилой женщины.

В итоге, после вмешательства прокуратуры, к дому пенсионерки было проведено водоснабжение.

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