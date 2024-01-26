В Татарстане прокуратура завершила проверку по факту гибели ребенка на пожаре

Ведомство выявило многочисленные нарушения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних в работе уполномоченных органов. Так, несмотря на поступавшие сигналы о неблагополучии семьи и нахождении ее в социально опасном положении, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, отдела образования, подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД, муниципального социально-реабилитационного консилиума, а также отдела опеки и попечительстве – не организовали необходимые профилактические мероприятия.

В адрес руководителей органов системы профилактики, допустивших нарушения законодательства, внесены представления с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении двоих детей, которые сейчас находятся на попечении близких родственников. Бездействию нерадивой матери также будет дана уголовно-правовая оценка на предмет неисполнения родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ), сообщает Прокуратура Татарстана.

Напомним, пожар произошел вечером 8 января в частном доме на улице Заречной в селе Черемшан. Пострадали мать и ее 7-летняя дочь, которая скончалась по пути в больницу. Женщину в тяжелом состоянии также госпитализировали.