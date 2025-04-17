В Татарстане прошел парламентский урок для кадетов

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Сегодня в кадетской школе-интернате им. Героя Советского Союза Н. Волостнова в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района РТ прошло патриотическое мероприятие в рамках парламентского урока «Святое дело – Родине служить!» («Ватанга хезмәт итү – изге бурыч!»), посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди почетных гостей были Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. В начале мероприятия было выступление ансамбля барабанщиков-кадетов, а затем боевое развертывание от пожарной автоцистерны. Директор школы Игорь Савельев провел экскурсию по школе, поделился планами на ближайшее будущее. Гости также увидели портрет Николая Волостнова, который хранится в школьном музее. Этот портрет написал его сослуживец на плащ-палатке.

- Это мероприятие еще раз призывает вспомнить о наших родных, которые не вернулись с войны и отдали свою жизнь ради Победы, - сказал Мухаметшин.

В мероприятии участвовала главный редактор газеты «Казанские ведомости», выпускница этой школы Венера Якупова. В своем приветственном слове она отметила, что здесь всегда работали профессионалы своего дела и подарила школе свою книгу «Путеводитель до Берлина», изданную к 70-летию Великой Победы.