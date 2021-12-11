В Татарстане прошел слет центров «Форпост», оказывающих помощь подросткам

В Казани прошел итоговый слёт центров «Форпост», которые развивают институт наставничества и становятся платформой для поддержки подростков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи.

«Форпост — наш опорный институт в профилактической работе», — сказал министр по делам молодежи Тимур Сулейманов.

На слете руководители центров обменялись опытом и обсудили вопросы развития организации, отмечает пресс-служба.

«Форпост» объединяет 16 тыс. человек и более 10 тыс. школьников, рассказал руководитель республиканского центра Тимур Камалетдинов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане стартует второй этап проекта «Свои» для трудных подростков.