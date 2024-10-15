В Татарстане прошла первая сделка по цифровому мударабе

Состоялась первая межрегиональная сделка с использованием продукта цифровой мударабы в рамках эксперимента по исламскому финансированию. Организацию сделки обеспечил проект исламского банкинга «Ас Салям» из Татарстана, инвестиции предоставил чеченский Фонд им. Шейха Зайеда, занимающийся поддержкой предпринимательства и инноваций, а получателем средств стал татарстанский финансовый дом «Амаль». Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал генеральный директор ФД «Амаль» Рустам Сагдеев.

Сагдеев подчеркнул, что данная сделка является беспрецедентной в контексте эксперимента по партнерскому финансированию и в целом в истории подобных сделок. Он отметил, что сумма в 40 миллионов, хоть и незначительная для финансового рынка, все же является важным прецедентом. Этот инструмент предоставит возможность привлечь более крупные средства для финансовых учреждений в будущем.

Также Сагдеев добавил, что сделка не ограничиваясь одной республикой, осуществляется в масштабах страны. Финансовые средства были переведены от одной компании в одной части страны к другой компании в другой части, что делает этот проект действительно федеральным.