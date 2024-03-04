В Татарстане прошла химическая олимпиада для всех школьников из России с призовыми в 1,5 млн рублей

Олимпиада по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» с 29 февраля по 3 марта прошла в татарстанском Менделеевске. К участию заявились больше 700 школьников со всей России. Они боролись за солидный призовой фонд в 1,5 млн рублей.

Задания составили ученые из КФУ. И судя по результатам участников, они были непростыми. В среднем ребята набрали 20 баллов из 25 возможных. А победителем стал уфимский 11-классник с 85 баллами (из 100) — Вадим Харисов.

«Это говорит о том, что нам удалось собрать сильнейших молодых химиков со всей страны», - отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Всего были объявлены 4 победителя среди 9-11-х классов. Им и их наставникам вручили сертификаты по 100 тысяч и 30 тысяч рублей в магазин цифровой техники. Вадим Харисов помимо этого получил статуэтку, дающую титул абсолютного победителя, и дополнительные 100 тысяч рублей.

Победителей и призёров олимпиады пригласили на стажировку предприятия «Азот» после поступления в ВУЗы.

«С нами вместе об этой Олимпиаде в Менделеевске мечтал только один человек - Раис Татарстана Рустам Минниханов. На днях у него был День рождения, и это стало осуществлением мечты Раиса, которую он озвучил два года назад», — сказал попечитель олимпиады Роман Троценко.