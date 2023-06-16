В Татарстане прошли учения по пресечению терроризма на объектах железнодорожного транспорта

В Татарстане прошли учения оперативного штаба по пресечению терроризма на объектах железнодорожного транспорта и ликвидации их последствий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Основной целью учений было совершенствование взаимодействия оперативного штаба в республике с территориальными ведомствами при условно совершенном преступлении террористической направленности, рассказал официальный представитель УФСБ России по Татарстану Андрей Сергеев.

Ранее «КВ» сообщали, что в казанском аэропорту прошли тактико-специальные учения по встрече рейса с больным холерогй на борту. Сотрудники экстренных служб отработали алгоритмы взаимодействия и готовности всех ведомств, оперативное информирование госорганов, эвакуацию больного и контактных с ним, также проведение дезинфекции самолета.