В Татарстане проверили почти 180 мигрантов на соблюдение законодательства

В Татарстане прошла серия профилактических рейдов, направленных на выявление нарушений в сфере миграции. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

В ходе рейдов было проверено 178 иностранных граждан, в результате чего выявлено 36 административных правонарушений. Нарушения касались правил въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации.

Общая сумма наложенных штрафов составила 95 тысяч рублей. 26 иностранным гражданам грозит выдворение за пределы Российской Федерации.

Кроме того, в ходе рейдов был выявлен факт незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. В отношении работодателя может быть возбуждено административное расследование.