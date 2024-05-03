В Татарстане проводятся работы по ликвидации аварийных ям на региональных дорогах

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Республика
3 мая 2024  16:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Ямочный ремонт уже выполнен на площади в 146 тысяч квадратных метров, используя различные материалы и методы. Укладка, материалы и контроль качества выполняются согласно требованиям ГОСТа.

Подрядными организациями запущено 29 асфальтобетонных заводов.

ГКУ «Главтатдортранс» управляет 13,6 тысяч км дорог регионального значения, включая дороги с твердым покрытием и грунтовые.

Обеспечение круглогодичного проезда осуществляется за счет средств на текущее содержание автомобильных дорог.

Ямочный ремонт выполняют различные подрядные организации, имеющие 37 асфальтобетонных заводов.

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