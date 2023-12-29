В Татарстане проходит акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения»

В рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники казанского ОМОН Управления Росгвардии по РТ поздравили с наступающим новым годом воспитанников ГКУ «Дербышкинкий детский дом-интернат», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. В очередной раз представители ОМОН показали, что внутри сурового образа бойца спецподразделения может таиться доброе сердце. Росгвардейцы устроили детям праздник, помогли почувствовать волшебную атмосферу Нового года.

Детей прокатили на новом броневике «Патруль», увидели выступление специалиста-кинолога и его четвероногого помощника - бельгийской овчарки Дины. Детям также рассказали о правилах поведения при обнаружении опасных предметов. А в завершение праздника росгвардейский Дед Мороз вручил ребятам сладкие новогодние подарки.

«Такие акции имеют большое значение для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наше мероприятие позволит детям почувствовать поддержку и заботу со стороны общества. Слова благодарности от ребят стали подтверждением того, что в очередной раз наши старания были не напрасны», – поделился впечатлениями офицер отряда майор полиции Иван Е.