На конкурс «Студент года» для вузов в Татарстане было подано рекордное число заявок

Рекордное число заявок поступило организатором премия «Студент года» для вузов. Об этом на пресс-конференции рассказал Алим Отарчиев, исполнительный директор Республиканской премии «Студент года РТ».

«25 января 2023 года в «Пирамиде» мы увидим новые звезды и открытия года, лидеров студентов. В этом году у нас рекордное количество заявок. Большое количество заявок на номинации «Интеллект года», «Гран-при» и «Общественник года». В этом году у нас новый формат подачи заявок – это свой сайт, студенты уже оценили и сказали, что стало намного удобнее», – сказал Отарчиев.

В этом году в конкурсе участвуют 435 человек из 28 вузов Татарстана. Больше всего заявок было подано из Казани – 368, из Набережных челнов подали 26 заявок, 14 из Альметьевска, 13 из Елабуги, 10 из Нижнекамска и четыре из Иннополиса. Премия проводится по 19 направлениям, из них девять индивидуальных и десять коллективных номинаций.

Также лауреаты номинации «Гран-при» получат возможность обучаться в любом вузе мира по программе «Алгарыш».