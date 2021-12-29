В Татарстане проходит конкурс «Серафимовский учитель»

В Татарстане и других регионах Приволжского федерального округа Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского проводится конкурс «Серафимовский учитель». Мероприятие направлено на поиск наиболее успешных методик и практик духовно-нравственного просвещения детей и молодежи, а также их патриотического воспитания.

Для участия принимаются разработки программ духовно-нравственного просвещения – планы уроков, классных часов, лекций, сценарии культурных, спортивных, просветительских и других мероприятий. Кроме того, принимаются разработки тематических разделов по православной культуре в преподавании гуманитарных учебных предметов.

Заявки будут приниматься до 31 января 2022 года. Подать заявку и озакомиться подробнее с условиям конкурса можно на сайте мероприятия.

По словам организаторов, конкурс повышает общественный статус и материальную поддержку педагогов, которые результативно работают в области духовно-нравственного просвещения. За годы проведения конкурса в нем уже приняли участие более двух с половиной тысяч педагогов и учителей из 75 субъектов России и стран ближнего зарубежья.