 В Татарстане прожиточный минимум увеличат до 12 219 рублей
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В Татарстане прожиточный минимум увеличат до 12 219 рублей

Прожиточный минимум вырастет на 3,2%.

Республика
14 декабря 2022  09:55
Автор:
Эдуард Салихов

С января 2023 года прожиточный минимум в татарстане увеличат до 12 219 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ. 

Так, прожиточный минимум вырастет на 3,2%. Предполагается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 319 рублей, для пенсионеров — 10 508 рублей и для детей — 11 852 рубля.

Ранее «КВ» сообщали, что глава минтруда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала почему в республике минимальный размер оплаты труда выше, чем по России. Так, в стране МРОТ составляет 15 279 рублей, а в РТ — не нижи 16,7 тыс. рублей. Это связано с тем, что в республике действует трехстороннее соглашение между Правительством, работодателями и профсоюзами.

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