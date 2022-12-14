В Татарстане прожиточный минимум увеличат до 12 219 рублей

С января 2023 года прожиточный минимум в татарстане увеличат до 12 219 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ.

Так, прожиточный минимум вырастет на 3,2%. Предполагается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 319 рублей, для пенсионеров — 10 508 рублей и для детей — 11 852 рубля.

Ранее «КВ» сообщали, что глава минтруда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала почему в республике минимальный размер оплаты труда выше, чем по России. Так, в стране МРОТ составляет 15 279 рублей, а в РТ — не нижи 16,7 тыс. рублей. Это связано с тем, что в республике действует трехстороннее соглашение между Правительством, работодателями и профсоюзами.