В Татарстане проживает более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

На 5 мая в Татарстане насчитывается свыше 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, включая тружеников тыла и блокадников Ленинграда. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила вице-премьер Лейла Фазлеева.

По ее словам, в республике сейчас проживает 135 непосредственных участников боевых действий. В соответствии с поручением президента Татарстана Рустама Минниханова проводится регулярный мониторинг условий жизни ветеранов, им оказывается адресная социально-бытовая помощь.

Особое внимание уделяется здоровью ветеранов. Медицинская помощь, включая углубленную диспансеризацию, оказывается на базе госпиталя ветеранов. Участники памятных мероприятий находятся под постоянным наблюдением врачей.