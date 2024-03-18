В Татарстане пшеница оказалась заражена опасными личинками - потери урожая могут достигнуть 66%

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Республика
18 марта 2024  10:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В лабораториях Россельхозцентра обследовали образцы озимой пшеницы с полей Татарстана. Оказалось, что в узлах спрятались коконы «хлебных комариков» или гессенской мухи.

Осенью муха отложила личинки, которые присасались к стеблям и зимовали в лжекоконах. В апреле они проснутся и начнут кружить над полями. Взрослые особи живут 2-3 дня, не питаются, стебли культур повреждают личинки опасного вредителя. Иногда только стебли, а иногда и все растение.

Потери урожая, по словам специалистов, могут достигать 66%.

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