 В Татарстане пьяный мужчина убил жену, ударив кулаком в живот
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В Татарстане пьяный мужчина убил жену, ударив кулаком в живот

Нетрезвый татарстанец нанес супруге травмы, несовместимые с жизнью.

Республика
18 января 2022  14:50
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане житель села Нижняя Мактама Альметьевского района обвиняется в убийстве жены, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием установлено, что 39-летний мужчина выпивал. В один из таких моментов, когда он был нетрезв, между ним и его 41-летней супругой завязался конфликт. Мужчина ударил ее кулаком в живот. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

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