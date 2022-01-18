В Татарстане пьяный мужчина убил жену, ударив кулаком в живот

В Татарстане житель села Нижняя Мактама Альметьевского района обвиняется в убийстве жены, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием установлено, что 39-летний мужчина выпивал. В один из таких моментов, когда он был нетрезв, между ним и его 41-летней супругой завязался конфликт. Мужчина ударил ее кулаком в живот. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.