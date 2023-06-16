В Татарстане пять пляжей признали непригодными для купания

В Татарстане пять пляжей признаны непригодными для купания. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Из-за несоответствия микробиологическим показателям призаны непригодными пляжи в Нурлате, Мамадыше, Лениногорске и Камско-Устьинском районе Татарстана. Также из-за нарушений санитарно-химической нормы неподходящим для купания признали пляж в Лаишево.

«Администрациям указанных районов необходимо установить на непригодныхпляжах аншлаги о запрете купания», – отметили в Роспотребназдоре по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что В Татарстане для купания открыли 26 пляжей. Открыты пляжи на озерах Комсомольское, Большое Лебяжье, Глубоком и в Нижнем Заречье. В Челнах – пляжи «Су анасы» и городской. В Альметьевске – пляжи городского озера и «озеро Нижнее».