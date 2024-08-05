В Татарстане работникам предприятия вернули долг по зарплате в 9 млн рублей

Благодаря вмешательству Нижнекамской городской прокуратуры в Татарстане работникам ООО «Рокайсан» выплатили более 9 миллионов рублей задержанной зарплаты и компенсаций. Об этом пишет прокуратура региона.

В ходе проверки было установлено, что 71 сотрудник предприятия не получал заработную плату в течение длительного времени. Общая сумма задолженности составила 7,8 млн рублей.

Прокуратура незамедлительно отреагировала на нарушение трудовых прав граждан. В адрес руководителя предприятия было внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием взыскать с предприятия долги по зарплате.

Благодаря принятым мерам, права работников были восстановлены в полном объеме. 71 сотрудник получил свою зарплату – 7,8 млн рублей, а также компенсацию за задержку выплат на общую сумму 1,3 млн рублей.