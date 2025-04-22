В Татарстане расцвела сон-трава – ядовитая, но целебная

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Республика
22 апреля 2025  17:34

Первые цветы прострела обыкновенного, известного как сон-трава, появились в Лаишевском и Спасском районах. Это растение пробуждается только при благоприятных условиях, поэтому его цветение всегда непредсказуемо, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сон-траву используют в медицине: из нее делают успокаивающие и снотворные средства, водный экстракт помогает при кашле, ревматизме и обеззараживает раны. Однако в сыром виде растение ядовито, а отдельные его виды занесены в Красную книгу. Срывать его просто так нельзя – это может навредить и природе, и человеку.

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