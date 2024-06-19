В Татарстане расцвели краснокнижные белоснежные кувшинки

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Республика
19 июня 2024  12:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Специалисты заказника «Спасский» заметили большое количество белоснежных кувшинок, расцветших на реке Бездна в Спасском районе. Эти цветы занесены в Красную книгу Республики Татарстан.

 

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

В Госкомитете РТ по биоресурсам объяснили, что кувшинка – многолетнее водное растение, которое предпочитает водоемы со стоячей или медленно текущей водой глубиной до двух метров. Каждый цветок кувшинки цветет около 4 дней, раскрываясь около 7 часов утра и закрываясь к 6 вечера. Опыляются кувшинки преимущественно жуками, которые часто ночуют внутри цветка, поедая пыльцу и перенося ее на другие растения.

Цветение кувшинок продолжится до августа, поэтому у всех желающих есть время полюбоваться этой красотой.

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