В Татарстане расцвели краснокнижные белоснежные кувшинки

Специалисты заказника «Спасский» заметили большое количество белоснежных кувшинок, расцветших на реке Бездна в Спасском районе. Эти цветы занесены в Красную книгу Республики Татарстан.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

В Госкомитете РТ по биоресурсам объяснили, что кувшинка – многолетнее водное растение, которое предпочитает водоемы со стоячей или медленно текущей водой глубиной до двух метров. Каждый цветок кувшинки цветет около 4 дней, раскрываясь около 7 часов утра и закрываясь к 6 вечера. Опыляются кувшинки преимущественно жуками, которые часто ночуют внутри цветка, поедая пыльцу и перенося ее на другие растения.

Цветение кувшинок продолжится до августа, поэтому у всех желающих есть время полюбоваться этой красотой.