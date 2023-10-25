В Татарстане раскрыта махинация с фиктивными больничными

Бывшая фельдшер районной больницы в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к служебному подлогу.

По версии следствия, на протяжении прошло года женщина помогала знакомым получить фиктивные больничные. Она называла сумму взятки, которую необходимо передать за выдачу документов. В дальнейшем сотрудница больницы уговаривала коллег по работе незаконно внести в амбулаторные карты граждан ложные отметки об их приеме и сформировать фиктивные талоны на получение больничных. «Липовые» больничные иногда продлевали. После получения от знакомых денежных средств, часть из них женщина передавала коллегам, а иногда и вовсе полностью оставляла себе. Всего ее услугами воспользовались пять человек. За совершение противоправных действий они передали обвиняемой более 30 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.

Кроме того, в суде рассматривается уголовное дело в отношении одной из коллег фельдшера, обвиняемой в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Уголовное преследование в отношении остальных прекращено в связи с деятельным раскаянием.